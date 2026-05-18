Recuperan más restos óseos en Pasta de Conchos

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Rescatistas del complejo Pasta de Conchos lograron recuperar más restos óseos al interior de la mina, hallazgo del cual tomaron conocimiento la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Se trata de pequeños indicios biológicos encontrados en la Lumbrera Uno, mismos que fueron recopilados por las autoridades competentes como parte del proceso de recuperación que se mantiene en la zona desde hace meses.

A través de redes sociales, familiares de los mineros fallecidos han expresado que, aunque la tragedia separó físicamente a 65 trabajadores de sus hogares, el amor por ellos los ha mantenido unidos como una gran familia, con la esperanza de que todos los restos sean recuperados.

"Porque solo muere quien es olvidado, y mi padre es eterno porque siempre está presente en cada uno de mis pensamientos", escribió Ivone, una de las hijas de los mineros, quien agregó que espera con fe el momento en que los restos de su papá sean encontrados, lo cual reconforma a las 65 familias de los mineros fallecidos ante las acciones realizadas hasta el momento por parte del Gobierno Federal.

Este hallazgo refuerza el compromiso de las autoridades y de las familias por mantener viva la memoria de los trabajadores, en un proceso que busca dar dignidad y cierre a una de las tragedias mineras más dolorosas en la Región Carbonífera; a la fecha han sido recuperados 31 mineros de 63.