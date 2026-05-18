Pedro Armendáriz Zárate ayuda a perros callejeros en Agujita

Desde hace más de una década y media, el activista Pedro Armendáriz Zárate mantiene una labor constante en favor de los perros callejeros de la Villa de Agujita, donde diariamente recorre distintos sectores para llevar alimento, agua y medicamento a animales en situación de abandono, una actividad que aseguró le brinda satisfacción personal y motivación para continuar ayudando.

El también propietario de un centro de adopción canino fue entrevistado mientras atendía a varios perros en el barrio uno de Agujita. Durante su recorrido explicó que, pese al desgaste físico y económico, el agradecimiento de los animales representa la mayor recompensa a su esfuerzo. Indicó que su rutina consiste en acudir dos veces al día, por la mañana y por la tarde, para garantizar que los perros tengan acceso a comida y agua.

Armendáriz Zárate señaló que combina esta labor altruista con sus actividades diarias en su negocio y peluquería. Comentó que frecuentemente deja recipientes y botellas con agua para los animales; sin embargo, lamentó que algunas personas los retiren o los dañen, situación que complica el cuidado de los perros. Ante ello, pidió a la ciudadanía respetar estos espacios y sumarse a las acciones de apoyo animal.

El activista destacó que recientemente cumplió 16 años realizando esta tarea de manera ininterrumpida. Recordó que desde hace ocho meses atiende a un grupo de perros que encontró en severas condiciones de desnutrición y afectados por sarna. Gracias a la alimentación diaria, la hidratación y el tratamiento médico, afirmó que los animales han mostrado una recuperación considerable y actualmente presentan un mejor estado de salud.

Finalmente, Pedro Armendáriz Zárate aseguró que su compromiso con los perros callejeros no tiene fines económicos, sino emocionales y humanitarios. Sostuvo que el bienestar y recuperación de los animales le generan satisfacción y fortaleza para continuar adelante. Reiteró que no abandonará esta causa y adelantó que seguirá llevando recipientes y agua para garantizar que los perros de la comunidad puedan sobrevivir en mejores condiciones.