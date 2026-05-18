Obispo Alfonso Miranda visita comunidad Paso del Coyote

NUEVA ROSITA, COAH.- El Obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Monseñor Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, visitó el poblado Paso del Coyote, en el marco de las festividades dedicadas a San Isidro Labrador, patrono de los agricultores.

La celebración, llena de tradición y fe, reunió a decenas de familias que año con año mantienen viva esta costumbre en la comunidad Inmaculada Concepción.

La jornada inició con una misa solemne presidida por el obispo visitante, acompañado por el Padre Juan Pablo, encargado de la comunidad de San José de Nueva Rosita. Durante la homilía, se destacó la importancia de San Isidro como ejemplo de trabajo, humildad y devoción, valores que siguen siendo guía para los habitantes del ejido.

Posteriormente, se llevó a cabo una peregrinación por las calles del poblado Paso del Coyote, donde los fieles caminaron con cantos y oraciones, portando imágenes religiosas y símbolos de gratitud por las cosechas. El recorrido culminó en el predio Purísima, lugar emblemático para la comunidad, donde se realizaron actos de veneración a San Isidro Labrador.

La celebración estuvo marcada por un ambiente de unidad y alegría, reforzando la identidad cultural y espiritual de los pobladores. El evento también fue acompañado por expresiones artísticas y tradicionales, que dieron color y vida a la festividad en honor al santo patrono.

En el lugar, se documentó la fe y entusiasmo de los asistentes. Con ello, la comunidad reafirma su compromiso de mantener vivas sus tradiciones y transmitirlas a las nuevas generaciones bajo el amparo de San Isidro Labrador.