Frontera: Rescatan perros chihuahua tras abandono en La Cruz

FRONTERA, COAHUILA.- La Coordinación de Protección Animal de Frontera inició el rescate y búsqueda de hogar para cerca de 20 perros de raza chihuahua que quedaron en abandono tras el fallecimiento de su dueña en el ejido La Cruz, informó Tuilzie Ibarra Vázquez.

La funcionaria explicó que inicialmente acudieron al lugar luego de recibir el reporte de que nadie se haría cargo de los animales y existía la posibilidad de que fueran soltados en la calle, situación que decidieron evitar de inmediato. "Estos hermosos quedaron solitos desde el día de ayer ya que su mami humana partió de este mundo. A quien no tuvimos el placer de conocerle, pero le agradecemos que los cuidara tanto durante su tiempo en este mundo", compartió.

Durante la primera intervención lograron resguardar a 11 perritos, mientras que algunos más quedaron temporalmente bajo el cuidado de un familiar, con el compromiso de regresar por ellos. "Lo que quedaba era soltarlos y dejarlos libres, lo cual por supuesto no íbamos a permitir", señaló.

La mayoría son cachorros, aunque también hay ejemplares adultos de entre uno y tres años de edad. Entre ellos hay machos y hembras, además de un perrito con problemas en la piel que ya recibe atención. La coordinadora señaló que varios de ellos permanecen muy unidos entre sí, reflejando el duelo por la pérdida de su dueña. "Nos partió el corazón su historia, saber que ellos están pasando por un duelo al no ver ya más a su mami humana, no sentirla, no verla más", expresó.

Actualmente todos permanecen bajo resguardo temporal, donde reciben alimento, cuidados y atención mientras encuentran una familia responsable que les brinde un nuevo hogar. Los perritos serán entregados únicamente mediante compromiso de adopción responsable y con seguimiento a sus nuevas familias. Además, Protección Animal solicitó apoyo ciudadano con alimento para cachorro o aportaciones económicas para continuar con su atención. "Con nosotras están a salvo, tendrán sus cuidados y amor en lo que una familia les da todo el amor que su mami humana les daba", finalizó.