Suspensión de clases en primaria Margarita Maza de Juárez por falta de electricidad

Tras una semana y dos días sin energía eléctrica, la primaria Margarita Maza de Juárez, ubicada en la colonia Borja, dejó de recibir a los alumnos de manera presencial debido a las altas temperaturas y los malestares que comenzaron a presentar algunos menores.

Ernesto Campos Montes, presidente de la Sociedad de Padres de Familia, informó que durante los últimos días los maestros intentaron mantener las actividades escolares con grupos reducidos de aproximadamente 10 alumnos por jornada.

Sin embargo, señaló que las condiciones dentro del plantel se complicaron debido al calor, al grado de que algunos estudiantes presentaron dolor de cabeza, enrojecimiento del rostro y malestar general.

¿Qué declararon los padres sobre la situación?

Ante esta situación, la comunidad escolar determinó continuar temporalmente con las actividades a distancia, mediante tareas que los docentes enviarán a los estudiantes a través de WhatsApp, con el objetivo de evitar que pierdan clases.

Campos Montes explicó que inicialmente se solicitó mantener abierto el plantel mientras se realizaban las gestiones para restablecer el servicio eléctrico, pero ante la falta de una solución y el riesgo de que los alumnos continuaran expuestos al calor, se optó por suspender la asistencia presencial.

Precisó que la escuela cuenta con una matrícula de 372 estudiantes, por lo que la falta de electricidad representa una complicación para el desarrollo normal de las actividades.

Detalles confirmados sobre la falla eléctrica

De acuerdo con el presidente de la Sociedad de Padres de Familia, una revisión permitió detectar daños en el transformador del plantel, además de afectaciones en parte del cableado, situación que mantiene a la escuela sin suministro eléctrico.

La Sociedad de Padres de Familia ha realizado gestiones ante distintas instancias para solicitar una solución. También se entregó un oficio dirigido al secretario de Educación, Hugo Lozano, documento que fue recibido apenas el día anterior.

"Estamos haciendo todo lo posible para que esto se solucione lo más rápido posible", señaló Campos Montes, quien reconoció que los padres de familia están inconformes porque las actividades a distancia no sustituyen de la misma manera las clases presenciales.

El representante de los padres destacó que tanto la directora como los docentes han realizado gestiones y mantienen las actividades académicas para evitar un mayor rezago entre los estudiantes.

Mientras se resuelve la falla eléctrica, los alumnos continuarán trabajando desde casa mediante actividades enviadas por sus maestros.