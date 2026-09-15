Coahuila
Identifican a conductor involucrado en accidente donde murió motociclista de 19 años
Jesucristofer Orozco Cruz, de 19 años, murió tras un accidente entre un vehículo y una motocicleta. La Fiscalía informó que el conductor ya está identificado, pero permanece en libertad.
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Jesucristofer Orozco Cruz, de 19 años, murió luego de un accidente en el que estuvo involucrado un vehículo y una motocicleta, mientras que la persona señalada como presunta responsable ya fue identificada, pero permanece en libertad.
Avances en la investigación
El delegado de la Fiscalía, Everardo Lazo Chapa, informó que la carpeta de investigación se encuentra prácticamente concluida y que únicamente están pendientes las últimas diligencias para concluirla.
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