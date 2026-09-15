Generación de Vida reabre sus puertas y ofrece becas para personas con adicciones

El centro de rehabilitación Generación de Vida reabrió sus puertas luego de haber permanecido suspendido por un procedimiento relacionado con una revisión de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Hugo Castillo, director de Generación de Vida, informó que el establecimiento retomó sus actividades después de una nueva revisión en la que, aseguró, todo salió bien. "Ya todo se vino a ver, se volvió a hacer la revisión, ya todo salió bien, gracias a Dios", señaló.

Como parte de esta nueva etapa, el centro anunció que ofrecerá becas del 100 por ciento a personas que estén atravesando por un problema de adicciones y requieran apoyo para iniciar un proceso de rehabilitación.

Castillo explicó que inicialmente se contempla otorgar entre 10 y 15 becas, aunque el objetivo es llegar posteriormente a entre 20 y 30.

"Queremos dar becas al 100 por ciento para gente que esté pasando por un problema en adicciones", afirmó. El director señaló que las becas buscan atender a personas cuyas familias enfrentan dificultades económicas para cubrir el costo de un proceso de rehabilitación.

Actualmente, el centro comenzó nuevamente sus actividades con cinco internos que anteriormente se encontraban en otras clínicas y cuyas familias decidieron regresarlos a Generación de Vida debido a la confianza que tienen en el establecimiento.

Castillo explicó que, durante la suspensión, el centro contaba con alrededor de 30 hombres y nueve mujeres. Sin embargo, en esta nueva etapa dejará de ser mixto y funcionará exclusivamente para varones. La modificación permitirá aprovechar las dos plantas del inmueble y ampliar la capacidad hasta 100 internos.

"Entonces va a haber una capacidad para unos 100 internos", indicó. Para concretar esta nueva etapa, explicó que se realizaron modificaciones en las instalaciones, entre ellas el retiro del área destinada a mujeres.

De acuerdo con Castillo, esa zona tenía capacidad para aproximadamente 40 o 50 mujeres, aunque la población atendida era menor, por lo que decidieron destinar ese espacio a la atención de varones.

El director señaló que en Monclova existen otros establecimientos destinados exclusivamente a mujeres, por lo que las personas que requieran este tipo de atención pueden acudir a esos espacios.

Mayor atención profesional

Castillo aseguró que Generación de Vida también realizó modificaciones para fortalecer la atención médica y psicológica de los internos. Explicó que cuentan con un médico general, un psicólogo y contratos con laboratorios para realizar pruebas médicas a los internos al momento de su ingreso.

Además, indicó que el establecimiento cuenta con los permisos y documentos que, según dijo, fueron requeridos durante el proceso de revisión, entre ellos documentación de Cofepris, fumigación, uso de suelo y visto bueno del estado. También cuentan con un aviso de funcionamiento para un consultorio dentro de las instalaciones.

El médico permanece entre cinco y seis horas diarias en el centro y, de acuerdo con Castillo, también está disponible para atender cualquier situación durante la noche.

"Ya estamos un poquito más avanzados, más especializados, ya no somos una se le llama ayuda mutua cuando son clínicas normales, que nos ayudamos entre los mismos y ahorita ya hay un servicio más profesional", explicó.

El proceso de rehabilitación tiene una duración aproximada de seis meses. Castillo señaló que, conforme aumente el número de internos, también crecerá la cantidad de especialistas encargados de atenderlos.

Actividades y proceso de ingreso

Dentro del centro se realizan diferentes actividades como ejercicio cardiovascular por las mañanas, juntas, sesiones individuales y grupales con el psicólogo y actividades con terapeutas durante la tarde. También reciben el apoyo de iglesias que acuden a compartir la palabra con los internos.

El director destacó que buscan que el proceso de rehabilitación no se limite al aislamiento. "Realizamos otro tipo de actividades, a veces jugamos fútbol con otras clínicas, los llevo a convivir, o sea, no todo es encierro", señaló.

En el caso de los nuevos ingresos, explicó que son llevados inicialmente a una habitación donde son valorados y permanecen durante 48 horas bajo observación médica.

Durante ese periodo comienzan el proceso de desintoxicación y son monitoreados mediante cámaras y por personal capacitado las 24 horas. La alimentación, agregó, está diseñada por un nutriologo y contempla una dieta balanceada y variada.

El costo del proceso de rehabilitación es de alrededor de 2 mil 500 pesos por semana, además de un pago inicial de 3 mil pesos correspondiente a los laboratorios. Castillo explicó que mil 500 pesos de ese pago corresponden a los laboratorios y otros mil 500 pesos a la primera semana.

El costo del proceso de rehabilitación es de alrededor de 2 mil 500 pesos por semana, además de un pago inicial de 3 mil pesos correspondiente a los laboratorios. Castillo explicó que mil 500 pesos de ese pago corresponden a los laboratorios y otros mil 500 pesos a la primera semana.

Ante la situación económica que enfrentan algunas familias, reiteró que se otorgarán becas y que también existe la posibilidad de ajustar el costo en determinados casos. Las instalaciones, aseguró, fueron remodeladas y actualmente cuentan con climatización, baños y regaderas. Para volver a operar, dijo, fue necesaria una inversión de alrededor de 100 mil pesos.

Castillo también aclaró la participación de Jesús de los Santos, quien apoya con un porcentaje de las becas, pero no es propietario del centro. Precisó que la propietaria es Amelia Peña Padilla, mientras que él se desempeña como director.

Finalmente, hizo un llamado a las familias que tengan a algún integrante con problemas de adicción para que se acerquen al centro y conozcan las opciones de apoyo disponibles.

Las personas interesadas pueden consultar la página de Facebook de Generación de Vida, donde se encuentran los números de contacto para solicitar información sobre las becas y el proceso de atención.