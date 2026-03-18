Mejoran condiciones de vida en Saca de Bucareli con obra de Jesús Javier Flores

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– El alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez encabezó la entrega de la obra de urbanización y seguridad mediante la ampliación de la red eléctrica en el ejido Saca de Bucareli, beneficiando directamente a 50 familias del sector.

Esta importante acción forma parte de los programas de Alumbrado y Servicios Públicos del Gobierno Municipal, orientados a mejorar la calidad de vida en las comunidades rurales, brindando mayor seguridad y mejores condiciones de desarrollo.

De acuerdo con los datos presentados por el regidor de obras Francisco González Pérez en el lugar de la obra, se instalaron 1,050 metros lineales de ampliación eléctrica, así como la instalación de 29 nuevas luminarias, lo que permite transformar un sector que anteriormente permanecía en penumbras, en un espacio más seguro y funcional para sus habitantes.

Durante su mensaje, el alcalde destacó que el trabajo en territorio y el acercamiento con la ciudadanía han sido clave para identificar necesidades prioritarias, reiterando que "una comunidad iluminada es una comunidad más segura".

Asimismo, reconoció el trabajo coordinado con el Cabildo, así como del director de Alumbrado Audón Gutiérrez y de Obras Públicas Ing. Julio Ríos Estrada con la coordinadora municipal del programa Mejora, Lic. Mariarosa Iglesias Sánchez, quienes dieron seguimiento puntual a esta obra.

Con una inversión de 984 mil 355.12 pesos, la obra representa un avance significativo en la infraestructura básica del ejido, sumándose a otras acciones como la ampliación de la red de agua potable y proyectos futuros en materia de drenaje.

Por su parte, beneficiarios del sector agradecieron a las autoridades municipales por atender una necesidad urgente, destacando que hoy cuentan con mejores condiciones de seguridad y bienestar, además de abrir la puerta a un crecimiento ordenado de la comunidad.