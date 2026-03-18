Más de 100 estudiantes participarán en desfile de primavera en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Autoridades educativas de la zona escolar de preescolar 313 anunciaron la realización de un desfile conmemorativo por el Día de la Primavera, en el que participarán más de 100 estudiantes de distintos planteles.

Con dicho evento se busca promover la integración escolar y familiar, además de celebrar la llegada de la nueva estación con actividades recreativas.

La profesora Lorena Guadalupe Muñoz Muñoz, directora del jardín de niños Irma Yolanda Elguezabal Pérez, informó que el desfile se llevará a cabo el próximo 26 de marzo en la Villa de Palaú.

El recorrido iniciará por la mañana, en el bulevar Hidalgo, a la altura de la Secundaria "Ignacio Manuel Altamirano", y concluirá en la plaza principal de la zona centro.

Muñoz Muñoz destacó que también se contará con la participación de estudiantes del jardín de niños Gabriela Mistral, proveniente de Múzquiz, reuniendo a comunidades educativas de diferentes localidades.

Durante el desfile, los pequeños estarán acompañados por padres de familia y personal docente, quienes apoyarán en la organización y logística.

Los niños realizarán actividades como tablas rítmicas, demostrando sus destrezas motrices y los aprendizajes adquiridos en el nivel preescolar durante este ciclo.

Finalmente, resaltó que, este tipo de celebraciones fortalecen la identidad cultural y fomentan la convivencia escolar, además de brindar un espacio de alegría y participación comunitaria para los estudiantes y sus familias.