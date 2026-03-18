Sari Pérez Cantú implementa medidas de austeridad en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- El Ayuntamiento de Frontera endurecerá el control en el uso de vehículos oficiales ante el impacto que ha generado el alza en los combustibles, informó la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.

La edil advirtió que el incremento en los precios de la gasolina ha comenzado a presionar el presupuesto municipal, por lo que se implementarán medidas de austeridad para optimizar el consumo sin afectar los servicios públicos.

"Tendremos que ajustar para ahorrar la gasolina; es un impacto que no podemos ignorar", señaló.

Entre las acciones, destacó que se establecerán lineamientos estrictos para el uso de patrullas, camiones recolectores y unidades administrativas, además de pedir al personal planificar rutas y hacer un uso responsable de los recursos.

Indicó que estos ajustes responden a la tendencia al alza en los costos de los hidrocarburos a nivel nacional, lo que ha obligado a los municipios a replantear su operación diaria.

Pérez Cantú subrayó que la prioridad es mantener la eficiencia gubernamental, por lo que habrá vigilancia constante en el consumo de combustible, a fin de evitar afectaciones en rubros como obra pública y programas sociales.

Finalmente, aseguró que con estas medidas se busca mantener la estabilidad financiera del municipio, garantizando la continuidad de los servicios esenciales para la población.