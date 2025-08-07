Alcaldesa de Castaños anuncia avances en drenaje sanitario

CASTAÑOS, COAHUILA.- La alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes, anunció que el proyecto de rehabilitación de la laguna de oxidación presenta un avance del 95 por ciento, lo que permitirá ampliar la red de drenaje sanitario en diversas colonias afectadas del municipio.

"Ya solo está en espera de que podamos hacer la entrega oficial. El municipio de Monclova ya entregó los detalles para hacer próximamente el evento y que sea funcional para nuestra gente", informó la edil, al señalar que este proyecto representa un paso decisivo en la atención al rezago en infraestructura de saneamiento.

Sifuentes explicó que, con la rehabilitación, se dará salida al agua acumulada en la laguna, que actualmente se encuentra desbordada, generando daños al suelo y provocando malos olores que afectan a las familias cercanas.

"Es algo que en muchas administraciones solamente vieron pasar las peticiones de la población, pero con nosotros esto va a ser una realidad", afirmó.

El estancamiento de la laguna ha sido uno de los principales obstáculos para el crecimiento de la red de drenaje en sectores como la Zona Centro, Héroes de 47 y otras colonias, donde los vecinos han enfrentado constantes dificultades por la falta de servicios sanitarios adecuados.

El ayuntamiento ha realizado visitas técnicas al lugar y levantado diagnósticos especializados. Asimismo, se han entablado mesas de trabajo con el equipo del gobernador Manolo Jiménez para analizar soluciones viables, entre ellas la posible construcción de una planta tratadora de aguas residuales en colaboración con una empresa privada.