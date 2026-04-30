En el Municipio de Múzquiz Unidos con Ritmo reúne a cientos de adultos mayores

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Cientos de personas, en su mayoría adultos mayores, han participado en los eventos "Unidos con Ritmo", organizados en el municipio de Múzquiz bajo la coordinación de Anabel Jiménez Valenzuela, responsable de brindar atención a las personas de la tercera edad.

Esta iniciativa ha logrado convertirse en un espacio de convivencia y alegría para quienes asisten cada miércoles a dichas festividades donde el objetivo primordial también es la unión familiar.

En entrevista, Jiménez Valenzuela destacó que, desde el inicio de estas actividades, los asistentes han encontrado un lugar para divertirse y compartir momentos en armonía.

"Muchas personas se han sumado y disfrutan plenamente de estos acontecimientos", expresó, subrayando la importancia de fomentar la integración social de los adultos mayores.

Los eventos se realizan en Múzquiz

Los eventos se realizan tanto en la cabecera municipal como en los minerales. El pasado miércoles, familias de todo Múzquiz se congregaron en la plaza Hidalgo de la Villa para disfrutar de la presentación del grupo musical El Gran Fiestoón, que puso ritmo y ambiente a la jornada vespertina.

Además de los espectáculos, se llevan a cabo reuniones semanales con alrededor de 50 adultos mayores, hombres y mujeres, donde se fortalecen los lazos comunitarios.

Celebración de cumpleaños

En la más reciente reunión se celebró a los cumpleañeros del mes de abril, reforzando el sentido de pertenencia y cercanía entre los asistentes festejados.

Finalmente, Jiménez Valenzuela agradeció el respaldo de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, de la presidenta honoraria del DIF Estela Falcón y de su directora Gabriela Maltos Estrada, quienes han apoyado la realización de estos convivios.