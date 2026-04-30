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Coahuila

Celebran coronación de la "Florecita de Abril" en escuela de Nava

La comunidad escolar vive una jornada llena de alegría, tradición y convivencia familiar.

Por Alberto Ibarra Riojas - 30 abril, 2026 - 10:41 a.m.
Celebran coronación de la "Florecita de Abril" en escuela de Nava
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      Nava, Coah. – Entre sonrisas, aplausos y un ambiente familiar, se llevó a cabo la coronación de la Florecita de Abril en la Escuela Miguel Hidalgo, donde la comunidad educativa se reunió para celebrar esta tradicional actividad.

      Padres de familia, docentes y alumnos participaron en el evento, destacando la alegría de las niñas y los niños que formaron parte de esta significativa ceremonia, la cual fortalece la convivencia escolar.

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      La coronación de la Florecita de Abril reunió a padres, docentes y alumnos en un ambiente festivo.

      Durante la celebración fue coronada la reina Alexa, quien vivió un momento especial acompañada por sus compañeros y familiares, en medio de un ambiente festivo.

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      Alexa, la nueva reina, vivió un momento especial rodeada de sus compañeros y familiares.

      La actividad fue reconocida como un espacio que fomenta los valores, la participación y la unión entre la comunidad escolar, manteniendo vivas las tradiciones dentro de la institución.

      Este evento fomenta la convivencia y mantiene vivas las tradiciones en la comunidad escolar.

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