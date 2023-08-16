Analizan sobre regreso a clases

Francisco Saracho Navarro, titular de Educación en Coahuila, sostuvo la “Reunión regional con jefes de sector y supervisores” de la Región Centro-Desierto, en las instalaciones del Colegio “Guadalupe Victoria”.

En dichas sesiones se analiza el panorama previo al arranque del nuevo año educativo, sobre todo lo que concierne a los libros de texto.

“El motivo de la reunión es tocar diversos temas, siendo el primero la forma en que habrá de arrancarse el ciclo escolar y presentar el calendario que inicia el próximo 28 de agosto”, dijo.

El plan es regresar de manera escalonada de los niveles en la estructura educativa y gradualmente se incorpora el resto del personal, hasta que ya esté todo completo, y determinar las condiciones en que se encuentra cada plantel.

Además, se presentó el calendario escolar, cuestiones administrativas, cómo se llevarán a cabo los consejos escolares y protocolos en casos de riesgo, entre otros puntos.

Sobre los libros de texto, expuso que Coahuila utilizará los recursos legales que tiene a su alcance, como la controversia constitucional que se presentará este miércoles 16 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“La posición de Coahuila es esa, que la ruta jurídica no fue la correcta para poder llevar a cabo el contenido de los libros de texto. Vamos a esperar cuál es la respuesta una vez que se presenten los amparos”, dijo Saracho Navarro.

Adelantó que si las autoridades judiciales indican que se entreguen los libros, se hace. Pero si dice que no, “no se podrá entrar en desacato de una orden federal”

CUBREBOCAS, EN DUDA

Francisco Saracho Navarro agregó que ante el incremento de casos de COVID-19 en Coahuila, se tocó el tema, afirmando que hasta este momento no se ha tomado la decisión de volver a implementar el cubrebocas, sin embargo, la Sedu está de acuerdo en recomendar a los niños y niñas que lo utilicen.

“La propia Secretaría tiene fondos para salir adelante con algunas incidencias que se lleguen a presentar, e Icifed lleva a cabo la edificación de nuevos planteles, salones y techumbres, entre otras acciones”.

Sobre las altas temperaturas que se lleguen a registrar, dijo que es explora en cada una de las regiones para determinar las acciones en cada una de ellas y llevar una directriz muy clara para actuar al momento.

Advirtió que en este proceso educativo es necesaria la participación de los padres para mantenerse al pendiente del desarrollo de sus hijos tanto dentro como fuera del plantel educativo, para evitar acoso o ataques sexuales en las escuelas, “pues habrá cero tolerancia”, advirtió.