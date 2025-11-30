Andrés Manuel López Obrador regresa para apoyar a Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que solo saldría de su retiro, el cual realiza desde octubre de 2024 en su rancho de Chiapas, para defender a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la democracia y también por la soberanía de México.

¿Qué motivó el regreso de AMLO?

En el video que mostró la mañana de este domingo, además de presumir una reducción de la pobreza y hablar sobre su rutina diaria para escribir su nuevo libro "Grandeza", el ex Presidente también argumentó esas tres razones para salir a las calles y dejar su rancho "La Chingada", ubicado en el Municipio de Palenque.

"Yo no voy a recorrer el país, les comentaba para presentar el libro, porque voy a seguir retirado, jubilado, solo saldría a la calle por tres razones; una, si atentaran contra la democracia, como lo hacían antes, que hacían los grandes fraudes, los potentados, los oligarcas, o los corruptos, para que el Gobierno estuviese a su servicio, y eso ya no se puede permitir, de ninguna manera", expresó.

Aseguró en su discurso que la democracia es distinta para un pobre, el cual la ve como una forma de sobrevivencia, garantizar ingresos para salud, estudios, que para los ricos, los cuales la ven solo como un deber cívico.

¿Cuáles son las razones de AMLO para salir a la calle?

"Hay que apoyar mucho a la Presidenta, nuestra Presidenta, les decía, yo saldría para defender la democracia, saldría también para defenderla a ella, si hay intentos de golpe de estado, si la acosan, salgo, entonces sí, pero eso no creo que pase, de todas maneras no está mal que sepan en qué circunstancias sí saldría yo a la calle", añadió.

"La tercera razón sería defender la soberanía de México, porque nuestro País es libre e independiente, nosotros no somos colonias de ningún país extranjero, nos ha costado mucho ser un país independiente, soberano, y si se violara la soberanía entonces sí saldría a la calle".

En junio de 2024, durante los últimos meses de su Presidencia, López Obrador advirtió que estaba dispuesto a dejar su retiro y regresar a la vida pública si se presentara una situación grave.

¿Qué dijo AMLO sobre su posible regreso?

En ese entonces, tras cuestionamientos de la prensa, se refirió que los motivos de su regreso serían una invasión o guerra.

"Pues yo creo que no va a hacer falta (regresar) porque la Presidenta electa es giganta, giganta. Hemos aprovechado las giras para hablar y hablar, porque terminando, entregando la banda, yo me voy a Palenque y ya no quiero nada y ella va a poder, sin ningún problema, porque está mucho muy preparada, va a ser una buena Presidenta, muy buena, no va a tener ningún problema", respondió.

"Lo estamos viendo ahora, la gente está muy contenta, es una mujer con convicciones, con ideales, honesta. Solo que hubiese una situación gravísima, por ejemplo, una invasión, una guerra, pero eso no va a ser, no va a haber".