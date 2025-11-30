Éxito de la Expo Centros Comunitarios en Saltillo: productos y talento local

Un éxito la Expo de Centros Comunitarios

La actividad tuvo lugar en la explanada de la Alameda Zaragoza

STAFF / LA VOZ

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de impulsar la economía familiar y promover el talento de quienes participan en los centros comunitarios, se llevó a cabo con éxito la Expo Centros Comunitarios en la explanada de la Alameda Zaragoza.

Organizada por la Dirección de Centros Comunitarios, con el respaldo del alcalde Javier Díaz González, esta Expo ofreció a las y los asistentes un espacio para comercializar los productos que elaboran gracias a los cursos y talleres que se imparten en los diferentes centros de la ciudad.

Durante la jornada, las y los asistentes tuvieron la oportunidad de adquirir productos como bisutería, manualidades, repostería y artículos de cocina.

También se contó con la venta de artículos de belleza, uñas, corte y confección, entre otros trabajos realizados por las y los alumnos.

Gabriela Montemayor González, titular de Centros Comunitarios, señaló que estas actividades reflejan el compromiso del alcalde Javier Díaz para fortalecer la economía de las familias saltillenses mediante oportunidades de aprendizaje y desarrollo.

"Gracias al impulso del alcalde, las y los saltillenses cuentan con un centro comunitario cercano donde pueden aprender diferentes oficios y comercializar sus productos, lo que contribuye directamente a mejorar su economía", mencionó.

¿Qué ocurrió?

La Expo contó además con la participación de alumnas y alumnos de Bailoterapia, así como actividades musicales que amenizaron el evento.