Javier Díaz González destaca certificación en Saltillo

Gracias a sus procedimientos y servicios, el Gobierno Municipal ha mantenido esta certificación en los últimos 20 años.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, recibió de parte de la firma NEMT Register la constancia de certificación de la Norma Oficial Mexicana ISO 9001:2015, con la cual la capital de Coahuila se fortalece como la ciudad más competitiva a nivel nacional.

La norma en mención se enfoca en los procesos, la mejora continua y los sistemas de gestión de calidad, y ha sido otorgada al Gobierno Municipal de Saltillo durante 20 años consecutivos.

"Agradezco a las dependencias municipales por el trabajo que han realizado para recibir y mantener esta certificación; de lo que se trata es de simplificarle las cosas y los trámites a la ciudadanía y con esto mejorar su calidad de vida", apuntó el Alcalde.

¿Qué mejoras se han logrado en los trámites?

Díaz González dijo que se ha logrado una reducción del 45 % en la tramitología, gracias a proyectos como la Ventanilla de Construcción Simplificada, VECS; el Trámite Exprés, el Visor Saltillo, el E-Catastro, por mencionar algunos.

La directora de Desarrollo Urbano del Municipio, Nayeli Castro Gutiérrez, comentó que esta certificación tiene alcance en los trámites y servicios en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción, a través de las subdirecciones de Calidad y Mejora Continua, Unidad de Geomática, Gestión Urbana, Control Urbano, Administrativa y Jurídica.

"Reconocemos el esfuerzo del personal de la Dirección de Desarrollo Urbano, de las direcciones de Distrito Centro, Protección Civil y Bomberos, y Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, bajo el liderazgo del alcalde Javier Díaz; esta es una prueba del compromiso con la calidad de la gestión pública", comentó Castro Gutiérrez.

¿Qué aspectos se consideran en la certificación?

Se informó que en esta certificación se toma en cuenta el orden de los procedimientos, las prácticas internas, el servicio de calidad a la ciudadanía, la transparencia, por mencionar algunos rubros.

"Agradecemos al Municipio de Saltillo por la apertura y por seguir trabajando por la calidad en sus servicios y atenciones; por elevar sus certificaciones y mantener eso durante estos años", comentó Alejandra Flores Ayala, directora de operaciones de NEMT Register.

En el evento estuvo el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; el regidor, Eduardo Morelos Jiménez; el director de Distrito Centro, Roberto Rojas Oyervides; el director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés; y el director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Martínez Ávalos.

