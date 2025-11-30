Viva Aerobus inicia operaciones exitosas en Saltillo: un mes de vuelos

SALTILLO, COAHUILA.– A un mes de haber retomado operaciones comerciales en el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, Viva Aerobus reporta estabilidad y buena respuesta por parte de los usuarios, consolidando así su ruta diaria entre Saltillo y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). La aerolínea inició vuelos el 31 de octubre y rápidamente incrementó su frecuencia hasta operar todos los días.

¿Qué ocurrió?

Durante estas primeras semanas, los vuelos se han mantenido con normalidad y sin afectaciones mayores, luego de que la aerolínea concluyera al 100 % la actualización de software requerida en su flota Airbus A320, medida ordenada a nivel global por el fabricante para garantizar la seguridad operacional.

De esta forma la ruta Saltillo–AIFA ha destacado por sus tarifas accesibles, que iniciaron desde 359 pesos más TUA, lo que ha permitido que más habitantes de la región opten por viajar desde el aeropuerto local sin trasladarse a terminales de ciudades vecinas. Esta accesibilidad ha sido uno de los principales factores del éxito inicial.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Autoridades estatales y usuarios han reconocido el impacto positivo que representa la reactivación del aeropuerto, pues mejora la conectividad aérea y abre oportunidades para el turismo y los negocios en la zona metropolitana de Saltillo y Ramos Arizpe. La llegada de Viva Aerobus también impulsa el movimiento comercial en el recinto aeroportuario.

Cabe destacar que la aerolínea y el estado ya han confirmado que en marzo de 2026 abrirá una nueva ruta directa desde Saltillo hacia Cancún, con dos frecuencias semanales, lo que fortalece la expectativa de crecimiento para la región. Con este primer mes de operaciones exitosas, Viva Aerobus consolida su regreso y proyecta un año 2026 de mayor expansión.