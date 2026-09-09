Explosión de Celemania: Recuerdan a Andrés Ramírez Reyes a 19 años de la tragedia

Un día antes de la tragedia, Andrés se había convertido en padre. Al día siguiente, su familia recibió la noticia que cambiaría sus vidas para siempre.

Andrés Ramírez Reyes, reportero de La Prensa de Monclova, fue una de las víctimas de la explosión ocurrida el 9 de septiembre de 2007 en el ejido Celemania, municipio de Nadadores.

Su padre, Jesús Ramírez García, aún recuerda aquellos momentos como si hubieran ocurrido ayer. Andrés acababa de recibir a su bebé. Estaba desvelado y, aprovechando que tenía el día libre, se quedó dormido en casa. "Hoy es tu día libre", recuerda Jesús que le dijo. Jesús y su esposa fueron a dejar a su hija a Acuña donde trabajaba, pero jamás imaginaron que Andrés acudiría al llamado tras conocer el accidente en Celemania.

Nada hizo pensar que sería la última vez que Jesús vería con vida a su hijo. La familia comenzó a enterarse de la explosión a través de las noticias. La preocupación aumentó y acudieron en busca de información, hasta confirmar la tragedia. Andrés había muerto.

Lo más doloroso para Jesús fue saber que su hijo apenas había tenido un día para conocer al bebé que acababa de convertirse en su mayor alegría. Aquel recién nacido quedó sin su padre y creció marcado por una tragedia que ocurrió cuando apenas comenzaba su vida.

Hoy, 19 años después, aquel bebé ya tiene 19 años.

Para Jesús Ramírez García, el paso del tiempo no ha borrado la ausencia. Cada aniversario representa una oportunidad para recordar a su hijo y mantener viva su memoria. La explosión de Celemania dejó una profunda herida entre las familias de las víctimas, pero también una historia de resistencia y unión.

Jesús reconoce que la vida tuvo que continuar, aunque nunca volvió a ser igual. "Una noticia muy grande y muy fuerte, mi esposa no lo superó, ella ya falleció".

A 19 años de la tragedia, su hijo Andrés permanece presente en el recuerdo de quienes lo conocieron y, especialmente, en el de su familia.