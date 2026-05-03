El alpinista saltillense Andrés Salinas Espinoza lanza su libro en Coahuila

Presenta alpinista saltillense su libro "Tu vida te pertenece" en la Feria Internacional del Libro de Coahuila, donde compartió con el público una historia de disciplina, propósito y superación.

A sus 25 años, Salinas Espinoza encontró en el alpinismo no solo una actividad deportiva, sino una forma de vida que lo llevó a replantear sus metas y descubrir su propio camino. Esa experiencia es la base de su obra, en la que invita a los lectores a tomar decisiones conscientes y perseguir aquello que realmente les apasiona.

Importancia de la disciplina y la superación

Durante su presentación, destacó que cada cima alcanzada representa más que un logro físico: es un recordatorio de que los límites muchas veces están en la mente. En ese sentido, su libro transmite el mensaje de que cada persona es responsable de construir su propia historia.

El texto se enmarca dentro de la literatura de crecimiento personal, un género que busca motivar a las personas a tomar el control de su vida. Como señalan diversas obras de este tipo, "lo verdaderamente importante en la vida... es su vida, aquí y ahora", una idea que coincide con el eje central del libro del joven coahuilense.

1 / 2 2 / 2 ❮❯

Reflexiones sobre el crecimiento personal

Asimismo, comparte reflexiones sobre disciplina, constancia y la importancia de actuar, principios que también destacan en este tipo de literatura: dejar de esperar cambios y comenzar a construirlos por cuenta propia.

La presentación atrajo a jóvenes, estudiantes y familias que se dieron cita en uno de los espacios de la feria, donde el autor también convivió con asistentes y firmó ejemplares, consolidando su participación como una de las propuestas emergentes dentro del evento cultural.

Con este libro, Andrés Salinas Espinoza busca inspirar a otros a salir de su zona de confort y demostrar que, con determinación, cualquier meta puede alcanzarse, tal como él lo ha hecho en cada ascenso.