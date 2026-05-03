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Coahuila

Conquista lectura a miles en la FILC 2026

Familias, estudiantes y lectores disfrutaron de talleres, presentaciones y actividades culturales.

Por Monserrat Rodarte - 03 mayo, 2026 - 06:58 p.m.
Conquista lectura a miles en la FILC 2026
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      Arteaga, Coah. – Entre pasillos llenos, aplausos constantes y el inconfundible aroma de los libros, la edición 2026 de la Feria Internacional del Libro de Coahuila llegó a su fin este domingo, dejando una huella vibrante en miles de asistentes.

      La FILC 2026 atrajo a miles de asistentes en su jornada final.

      En su último día, familias completas, estudiantes y ciudadanos en general abarrotaron las diversas aulas y espacios habilitados, convirtiendo el recinto en un punto de encuentro donde la cultura y la convivencia se entrelazaron. Desde temprana hora, las actividades registraron una alta participación, reflejando el interés por la lectura, el arte y el intercambio de ideas.

      Actividades culturales y talleres destacaron en la clausura de la feria.

      Presentaciones de libros, talleres, conferencias y actividades infantiles dieron vida a la jornada de clausura, en la que visitantes de todas las edades aprovecharon cada momento para sumergirse en esta gran fiesta cultural. Los más pequeños exploraron cuentos y dinámicas lúdicas, mientras jóvenes y adultos participaron en charlas con autores y adquirieron nuevas lecturas.

      La lectura y el arte se convirtieron en protagonistas en Arteaga.

      El ambiente festivo se mantuvo hasta el cierre, con sonrisas, bolsas llenas de libros y la promesa de regresar el próximo año. Así, la feria se despide consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes de la región, fomentando el hábito de la lectura y fortaleciendo el tejido social a través de la cultura.

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