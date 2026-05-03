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Coahuila

Artista de Frontera avanza en convocatoria internacional ligada a Johnny Depp y pide apoyo ciudadano

El artista originario de Ciudad Frontera, Coahuila, avanza a la segunda ronda del proceso de selección.

Por Adriana Cruz - 03 mayo, 2026 - 03:50 p.m.
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      Johnny Depp impulsó una convocatoria internacional que reunió a más de 300 mil artistas registrados en Estados Unidos, en la cual el coahuilense Jesús Rivera logró colocarse entre los 150 seleccionados que avanzaron a la segunda ronda del proceso.

       

      Rivera, originario de Ciudad Frontera y actualmente radicado en Waco, informó que la siguiente etapa se definirá mediante votación del público, mecanismo que permitirá elegir al artista ganador para integrarse a un proyecto cinematográfico protagonizado por Depp.

      El creador explicó que la convocatoria busca reconocer propuestas emergentes e innovadoras dentro de las bellas artes, destacando disciplinas como pintura, escultura y técnicas mixtas. Señaló que este avance representa años de trabajo constante, preparación autodidacta y perseverancia, luego de abrirse camino en el ámbito artístico pese a la falta de oportunidades formativas en su región de origen.

      El periodo de votación se realizará del 4 al 14 de mayo, por lo que el artista hizo un llamado a la ciudadanía de Ciudad Frontera, de la región Centro de Coahuila y del país para respaldarlo. Afirmó que su intención es seguir poniendo en alto el nombre de su tierra y demostrar que el talento mexicano puede destacar en escenarios internacionales.

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