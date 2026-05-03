Canacintra: impulso al acero mexicano es insuficiente

Saltillo, Coahuila.– Aunque la propuesta federal de impulsar el uso de acero nacional en obras públicas representa un paso positivo para la industria siderúrgica, aún resulta insuficiente frente a los retos que enfrenta el sector, especialmente en materia de exportación hacia Estados Unidos, consideró Arturo Reveles, presidente de Canacintra en la región sureste.

En entrevista, el líder empresarial señaló que la iniciativa plantea que todos los proyectos del Gobierno Federal utilicen acero mexicano, medida que se suma a los aranceles ya establecidos a productos provenientes de países sin acuerdo comercial con México, además de alinearse con estrategias como el llamado Plan México.

Explicó que este tipo de acciones podría generar oportunidades para productores nacionales, sobre todo en proyectos de infraestructura como el tren que se construirá en Coahuila; sin embargo, su impacto es limitado al depender únicamente de la obra pública disponible.

"El apoyo es positivo, sí abona a la industria y a los constructores, pero está acotado a los proyectos que el propio gobierno pueda ejecutar, y estos no son permanentes", expuso.

Reveles advirtió que uno de los principales problemas persiste en el costo del acero al momento de exportar, particularmente hacia Estados Unidos, donde los aranceles continúan afectando la competitividad de empresas mexicanas, en especial del sector automotriz en la región sureste de Coahuila.

Añadió que las políticas implementadas por el gobierno estadounidense, incluyendo incentivos para que la producción de acero se realice dentro de su territorio, buscan una relocalización de la industria, lo cual representa un desafío adicional para México.

"El tema de los aranceles sigue siendo un factor crítico. No vemos todavía claridad sobre si estos puedan eliminarse o reducirse en el corto plazo", apuntó.

Ante este panorama, consideró fundamental que el Gobierno Federal continúe con las negociaciones en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con el objetivo de mejorar las condiciones para los exportadores mexicanos.

"Se requiere avanzar en acuerdos que permitan mejores tarifas o, idealmente, la eliminación de estos aranceles, porque de lo contrario el impacto seguirá siendo limitado para la industria", concluyó.