Entrega Javier Díaz equipamiento a cuerpos de rescate

Saltillo, Coah.- Con una inversión de poco más de 16.5 millones de pesos, el alcalde de la ciudad, Javier Díaz González, entregó vehículos y equipo de seguridad al Cuerpo de Bomberos de Saltillo, así como al personal de la Dirección de Protección Civil Municipal. Además, Díaz González entregó un bono económico a los 186 elementos que integran estas áreas del municipio, en reconocimiento a la importante labor de prevención y atención que realizan todos los días a favor de la seguridad de la población de Saltillo.

"A todas y todos ustedes: gracias por su actitud de servicio, por su disciplina, por su preparación constante; representan lo mejor de nuestro municipio. Estas acciones se suman a la entrega de uniformes para Protección Civil en marzo de este año", comentó el alcalde.

Agregó que el trabajo que se realiza desde la Dirección de Protección Civil y Bomberos es fundamental para mantener a Saltillo como una ciudad segura y competitiva.

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El alcalde Javier Díaz González entrega vehículos y equipo a Bomberos y Protección Civil

En el evento se entregaron cinco unidades equipadas, tres tipo RAM 1500 y dos más RAM 2500, con el objetivo de fortalecer el parque vehicular con el que cuentan estos cuerpos de auxilio.

Asimismo, se entregaron 70 uniformes especializados de protección personal contra incendios estructurales, que consisten en casco, capucha, guantes, chaquetón, pantalón y botas.

El director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Martínez Ávalos, agradeció al alcalde Javier Díaz González por los constantes apoyos que entrega a los cuerpos de rescate de la ciudad.

Dijo que mensualmente se atienden en promedio 320 incendios en lotes baldíos y arroyos, y en lo que va de la actual administración el Cuerpo de Bomberos de Saltillo ha brindado más de 8 mil 200 servicios.

"Bajo el liderazgo del alcalde Javier Díaz González, hoy ratificamos nuestro compromiso con la ciudadanía de la capital más segura de México. Vamos a seguir atentos las 24 horas de cada día, todos los días del año, para atender los incendios y una gran cantidad de servicios que los elementos de la corporación prestan a Saltillo", comentó Martínez Ávalos.

Agradecimientos y compromisos del Cuerpo de Bomberos

A nombre de sus compañeros, el teniente Carlos Padilla Pérez dijo que estas entregas representan mucho, ya que esto les brinda más seguridad a la hora de realizar su trabajo, por lo que se comprometió a seguir protegiendo a la población de Saltillo.

"Recibimos este apoyo con la firme convicción de seguir sirviendo con honor, lealtad y entrega; reafirmamos hoy nuestro compromiso: mientras una vida necesite ayuda, el Cuerpo de Bomberos de Saltillo responderá con el corazón por delante", afirmó Padilla Pérez.