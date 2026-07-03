Denuncian presunto fraude contra 115 pensionados

SABINAS, COAH.- Al menos 115 personas pensionadas del IMSS, SNTE 38 y DIPETRE denunciaron haber sido presuntamente defraudadas por un asesor de pensiones identificado como Ángel N, quien presuntamente les ofreció incrementar el monto de sus pensiones mediante la Modalidad 40. Los afectados mencionaron que presentarán una denuncia ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público pues la pérdida económica es de varios millones de pesos.

Entre los afectados se encuentra Juanita, quien relató que realizó un trámite con el asesor para incrementar su pensión. Afirmó que fue convencida de contratar un financiamiento por 38 mil 500 pesos con el argumento de que era necesario para concretar el procedimiento. Sin embargo, aseguró que no obtuvo el beneficio prometido y ahora busca recuperar el dinero pagado. "Yo me embauqué con una financiera con 38 mil 500 pesos, mi pensión es muy baja y no voy a obtener nada. Ahora lo que queremos es que don Ángel nos regrese lo que pagamos para poder recibir nuestra pensión completa", expresó. Agregó que los descuentos del financiamiento se realizarán directamente sobre el pago de su pensión.

Otro de los denunciantes señaló que, decidió acudir con el asesor tras observar un anuncio colocado en un inmueble ubicado en la zona centro de Sabinas, donde se ofrecía información para incrementar pensiones. Indicó que, posteriormente otras personas le advirtieron que una pensión ya otorgada no podía modificarse, aunque optó por continuar con el trámite.

Por su parte, Alfredo N afirmó que en su caso le solicitaron 64 mil pesos, de los cuales entregó inicialmente 32 mil para iniciar el trámite de incorporación a la Modalidad 40.

Explicó que, según la propuesta recibida, se cubrirían mil 140 cotizaciones y posteriormente la financiera aportaría los recursos necesarios para elevar una pensión que actualmente ronda los 6 mil 200 pesos mensuales hasta 57 mil pesos al mes. Una vez obtenido ese incremento, los beneficiarios devolverían a la financiera el monto correspondiente a las cotizaciones. Los afectados aseguraron que el perjuicio económico asciende a varios millones de pesos y sostuvieron que incluso el propio Ángel N habría resultado afectado, según les asegura.

Ante esta situación, reiteraron que acudirán a la Agencia Investigadora del Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente y solicitar que se investiguen los hechos.