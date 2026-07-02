DIF Monclova abre convocatoria para elegir a la Reina de Adultos Mayores

El Sistema DIF Monclova abrió la convocatoria para elegir a la próxima Reina de las Personas Adultas Mayores, quien representará al municipio en las actividades y coronaciones regionales que se realizarán durante el próximo año.

La directora del DIF Monclova, Maru Linaje, informó que la convocatoria se abrió el pasado 29 de junio y permanecerá vigente hasta el 9 de julio, por lo que invitó a las mujeres interesadas a realizar su registro en las oficinas de Programas del organismo.

Explicó que las aspirantes deben haber cumplido 60 años y presentar copia de la credencial del INAPAM, comprobante de domicilio e identificación oficial.

La funcionaria señaló que, hasta el momento, alrededor de 10 mujeres ya se han inscrito, aunque confió en que el número de participantes aumente antes del cierre de la convocatoria. Indicó que, una vez concluido el registro, el DIF citará a todas las participantes entre cinco y 10 días después para realizar un sorteo, mecanismo mediante el cual será elegida la representante de Monclova. "Va a ser mediante sorteo la elección. Lo realizaremos aquí en el DIF Monclova de manera muy transparente y aleatoria", explicó.

La ganadora representará a Monclova en las coronaciones de personas adultas mayores que se celebrarán el próximo año en municipios de la Región Centro, entre ellos Castaños, Frontera y San Buenaventura. Linaje adelantó que la coronación de la representante de Monclova se llevará a cabo a mediados de agosto, con el propósito de hacerla coincidir con los festejos por el aniversario de la ciudad y con las actividades del Mes de las Personas Adultas Mayores, aunque la fecha definitiva será anunciada posteriormente.