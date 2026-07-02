Canacintra Monclova respalda revisión del T-MEC: Jorge Mtanous

Canacintra llamó a fortalecer el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá mediante reglas claras y certidumbre jurídica que impulsen la manufactura, protejan la inversión y fortalezcan la competitividad regional.

Al respaldar el posicionamiento emitido por la cámara a nivel nacional, el presidente de Canacintra Monclova, Jorge Mtanous Falco, afirmó que la revisión del acuerdo comercial debe representar una oportunidad para consolidar la integración productiva, sin afectar las cadenas de suministro ni desalentar nuevos proyectos de inversión.

"La revisión del T-MEC debe fortalecer a la manufactura, brindar certeza a inversionistas y consolidar la competitividad de la región, no generar incertidumbre".

Señaló que la certidumbre resulta indispensable para mantener el dinamismo de inversión, el empleo y el crecimiento económico, por lo que las próximas rondas deben privilegiar la seguridad jurídica, la innovación y el desarrollo industrial.

El organismo destacó que la manufactura es uno de los principales motores de la economía nacional y que la industria automotriz constituye uno de sus pilares, al aportar cerca del 20 por ciento del PIB manufacturero y alrededor del 4 por ciento nacional.

Además, dijo que el sector exporta 87 por ciento de su producción, de la cual casi ocho de cada diez vehículos tienen como destino Estados Unidos, lo que sostiene una amplia red de proveedores y empleos especializados.

En su posicionamiento, Canacintra advirtió que la revisión del tratado debe preservar reglas de origen que fortalezcan la competitividad regional sin comprometer la viabilidad de las cadenas productivas.

Reiteró la disposición de la industria de la transformación para colaborar con el Gobierno de México en la construcción de un tratado fortalecido, moderno y orientado para generar mayor prosperidad, inversión y bienestar para los tres países.