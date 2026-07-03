Incendio consume vivienda en Ramos Arizpe: sin heridos

Ramos Arizpe, Coahuila.- Un voraz incendio consumió una vivienda ubicada en el Parque Industrial Santa María, en el municipio de Ramos Arizpe, generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia y una enorme columna de humo que pudo observarse desde distintos puntos de Saltillo y municipios cercanos.

El fuego se propagó rápidamente y envolvió gran parte de la estructura, provocando alarma entre trabajadores y habitantes de la zona.

Acciones de la autoridad

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al lugar para combatir las llamas, realizando maniobras durante varios minutos hasta lograr controlar y sofocar el incendio, evitando que el fuego alcanzara inmuebles aledaños o causara daños mayores en el sector industrial.

A pesar de la magnitud del siniestro, las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas ni víctimas mortales, limitándose las afectaciones a daños materiales en la vivienda.

Impacto en la comunidad

La densa nube de humo negro generada por el incendio fue visible desde diversos sectores de Saltillo, lo que provocó inquietud entre la población y múltiples reportes a los números de emergencia.

Tras controlar la situación, corporaciones de seguridad y personal especializado iniciaron las investigaciones para determinar las causas que originaron el fuego. Entre las líneas de investigación no se descarta la posibilidad de que el incendio haya sido provocado de manera intencional.