Monclova moderniza su alumbrado público con la renovación de 6 mil lámparas

El Municipio de Monclova proyecta renovar alrededor de 6 mil lámparas de alumbrado público como parte de un programa de modernización que busca mejorar la iluminación y reducir el consumo de energía eléctrica.

El director de Alumbrado Público, Luis Alberto Estrada Mercado, informó que durante la última semana fueron instaladas 85 luminarias con nueva tecnología en el bulevar Ejército Mexicano, en el tramo comprendido entre el bulevar Harold R. Pape y el municipio de Frontera.

Explicó que las nuevas luminarias ofrecen mayor potencia con un menor consumo de energía, lo que permitirá hacer más eficiente el sistema de iluminación y disminuir los costos por el servicio eléctrico. "Ya es tecnología más nueva. Luminarias de más potencia y menor consumo, por lo que eficientizas la iluminación, pero disminuyes los costos", señaló.

Estrada Mercado indicó que los trabajos también avanzan en calles de la zona centro, así como en bulevares y avenidas principales, con el objetivo de extender gradualmente la modernización al resto de la ciudad.

Precisó que el censo municipal registra alrededor de 22 mil luminarias instaladas en Monclova, por lo que reconoció que la renovación total requerirá más tiempo. "Probablemente en esta administración no se alcance, pero le vamos a dar un buen avance", comentó.

El funcionario estimó que al concluir la administración se habrán sustituido aproximadamente 6 mil lámparas por equipos de mayor eficiencia.