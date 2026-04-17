Festejos por el aniversario de la colonia 16 de Abril en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– Con gran entusiasmo y participación, se llevaron a cabo los festejos por el aniversario de la colonia 16 de Abril, una celebración que reunió a familias y autoridades en un ambiente de convivencia, tradición y orgullo comunitario.

Como parte central del programa, el alcalde Javier Flores Rodríguez fue invitado de honor para realizar la coronación de la reina 2026, Karina Lizeth Sandoval Esquivel, quien fue ovacionada durante la ceremonia celebrada en la cancha principal.

El evento contó con la presencia de la presidenta de la colonia, Claudia Elizabeth Alfaro Blanco, y junto al alcalde Javier Flores Rodríguez, acompañaron a los vecinos en este significativo momento.

Las actividades iniciaron con una gran cabalgata que partió del entronque de la colonia Benito Juárez y concluyó en la cancha de la colonia 16 de Abril, fortaleciendo las tradiciones familiares. Asimismo, se desarrollaron actividades deportivas y se ofreció comida para los asistentes, generando un ambiente de unión entre los habitantes.

Por la noche, la celebración continuó en baile amenizado por el grupo PKDO Norte de Kikin Estrada, donde decenas de familias disfrutaron de música en vivo y un ambiente festivo que marcó el cierre de este importante aniversario.