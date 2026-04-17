Inician trabajos de recuperación de restos óseos en Mina Pasta de Conchos

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Este viernes por la tarde comenzaron las labores de extracción de restos óseos localizados durante la madrugada del miércoles al interior de la Mina Pasta de Conchos.

El operativo busca recuperar los cuerpos de los trabajadores que permanecen atrapados desde el accidente ocurrido en 2006, un hecho que marcó profundamente a las familias y a la comunidad minera de la región.

De acuerdo con los reportes oficiales, cerca de las 15:00 horas personal pericial de la Fiscalía General de la República (FGR) ingresó a la zona de búsqueda a través de la Lumbrera 1, con el objetivo de proceder a la recuperación de los hallazgos biológicos, sin embargo.

Sin embargo, debido a la complejidad del terreno y las condiciones de seguridad, se determinó que el acceso debía realizarse por la Lumbrera 2.

En el exterior del complejo permanecen familiares de los mineros, quienes han acompañado durante años las gestiones para lograr la recuperación de los restos. La presencia de viudas y deudos refleja la esperanza de que se pueda dar cierre a una de las tragedias más dolorosas de la minería mexicana.

El procedimiento se realiza con extremo cuidado, dado que las condiciones al interior de la mina representan un reto técnico y humano. La decisión de cambiar el punto de ingreso busca garantizar la seguridad de los equipos de rescate y asegurar que los restos puedan ser extraídos sin riesgo de pérdida o daño.

La recuperación de los cuerpos en Pasta de Conchos constituye un acto de justicia y memoria para las familias que durante dos décadas han exigido respuestas. El inicio de estos trabajos representa un paso significativo en el compromiso del Estado mexicano de atender una deuda histórica con los trabajadores y sus seres queridos.