Castaños: Inicia curso de pastelería para fomentar el autoempleo

CASTAÑOS, COAHUILA.- Como parte de las acciones enfocadas en fortalecer la economía de las familias y fomentar el autoempleo, el Gobierno Municipal de Castaños, en coordinación con Mejora Coahuila e ICATEC, dio arranque al curso de pastelería en la colonia Emiliano Zapata, acercando oportunidades de capacitación y desarrollo a la comunidad.

El evento fue encabezado por la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, quien estuvo acompañada por el delegado municipal de Mejora Coahuila, Aldo Gamaliel Veliz, marcando el inicio de estas actividades que buscan brindar herramientas prácticas para el emprendimiento y la generación de ingresos.

Durante su mensaje, la Presidenta Municipal destacó la importancia de este tipo de programas que impactan directamente en el bienestar de las familias, al ofrecer alternativas reales de superación personal y económica.

"Agradecemos a nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas por acercar este tipo de oportunidades de aprendizaje y desarrollo a nuestra gente. Hoy más que nunca es fundamental impulsar acciones que permitan a las y los ciudadanos salir adelante con su propio esfuerzo", expresó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora subrayó que su administración mantiene un firme compromiso con la capacitación y el desarrollo social, impulsando iniciativas que no solo generan conocimientos, sino que también fortalecen la confianza y la autonomía de quienes participan.

"Seguiremos trabajando de la mano con el Gobierno del Estado y diversas instituciones para acercar más programas de capacitación que permitan a las y los castañenses cumplir sus metas y consolidar proyectos productivos", finalizó.

Este tipo de eventos representan una vía efectiva para construir comunidades más fuertes, ya que promueven el aprendizaje de oficios, incentivan el emprendimiento local y contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias de Castaños.