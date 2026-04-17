Acciones de reforestación en Saltillo fortalecen imagen urbana

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, reforzó las acciones de reforestación a través del programa "Bosques Urbanos Lineales" sobre el bulevar Antonio Cárdenas, a la altura del fraccionamiento Lomas del Refugio, al sur de la ciudad.

Javier Díaz informó que estas acciones forman parte de su estrategia integral para mejorar la imagen urbana, fortalecer el entorno ecológico y contribuir a una mejor calidad de vida para las familias saltillenses.

El programa Bosques Urbanos Lineales busca mejorar la calidad de vida en Saltillo.

Durante la jornada, cuadrillas de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable llevaron a cabo trabajos de plantación y mantenimiento de áreas verdes, con el objetivo de incrementar la cobertura vegetal en este importante sector de la ciudad.

El alcalde Javier Díaz González destacó que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, su administración mantiene un compromiso permanente con el cuidado del medio ambiente, por lo que estas acciones se replican en distintos puntos de Saltillo.

"Seguimos con nuestro trabajo por una ciudad más limpia, ordenada y con mejores espacios para todas y todos", señaló.

Brigadas de Medio Ambiente realizan trabajos de plantación y mantenimiento en áreas verdes.

El Gobierno de Saltillo reportó además acciones de poda de palmas de la especie Washingtonia en las áreas verdes de Paseo de la Reforma, así como trabajos de limpieza integral y deshierbe en este emblemático espacio público.

Para fortalecer la convivencia familiar y el aprovechamiento de los espacios públicos, brigadas de "Aquí Andamos" atendieron de manera integral las diferentes plazas públicas del fraccionamiento Hacienda Narro, ubicadas entre las calles El Amparo, La Perla y El Cambio, así como sobre El Manantial y El Milagro.

El alcalde Javier Díaz González destaca el compromiso con el medio ambiente en Saltillo.

El Gobierno Municipal reiteró la invitación a la ciudadanía a cuidar y preservar las áreas verdes, así como a sumarse a las acciones que impulsen un entorno más sustentable.

El alcalde Javier Díaz recordó que está a disposición el Chat Bot "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, en el que se puede reportar cualquier servicio público para su atención.