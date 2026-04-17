Intensa jornada municipal en Saltillo para retirar publicidad irregular

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, realizó una intensa jornada de trabajo para el retiro de publicidad irregular colocada en la vía pública, postes y mobiliario urbano a lo largo del bulevar Venustiano Carranza, en ambos sentidos de circulación.

Javier Díaz informó que estas acciones forman parte de su estrategia integral para mejorar la imagen urbana, fortalecer el orden y contribuir a la seguridad vial de quienes transitan diariamente por esta importante vialidad de la ciudad.

Acciones de la autoridad

Durante la jornada, cuadrillas de "Aquí Andamos" realizaron labores de inspección y retiro de anuncios colocados sin autorización, tales como lonas, carteles y pendones, los cuales, además de generar contaminación visual, representan riesgos al obstruir la visibilidad de conductores y peatones.

El alcalde Javier Díaz González destacó que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, su administración mantiene un compromiso permanente con el orden del espacio público, por lo que estas acciones se replican en otros puntos de Saltillo.

"Seguimos con nuestro trabajo por una ciudad más limpia, ordenada y segura para saltillenses y quienes nos visitan", señaló.

Detalles confirmados

El Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía y a comercios a evitar colocar publicidad en espacios no autorizados y a utilizar los canales establecidos conforme a la reglamentación vigente.

El alcalde Javier Díaz recordó que está a disposición el Chat Bot "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, en el que se puede reportar cualquier servicio público para su atención.