La Escuela Primaria Melquiades Ballesteros celebra 75 años en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- En el municipio de Frontera, la Escuela Primaria "Melquiades Ballesteros" celebró 75 años de historia consolidándose como una de las instituciones educativas más representativas de la comunidad, al ser formadora de generaciones bajo principios de disciplina, valores y esfuerzo.

El aniversario no solo marcó el paso del tiempo, sino también el fortalecimiento de un legado educativo que ha trascendido por más de siete décadas, gracias al compromiso de docentes, alumnos y padres de familia que han contribuido al desarrollo académico y humano de miles de estudiantes.

Durante la ceremonia, la directora Andrea Margarita Cedillo destacó que el plantel continúa impulsando proyectos enfocados en mejorar habilidades clave como la lectura y la escritura, así como el fomento de actividades deportivas y culturales. Subrayó además el logro reciente de obtener el primer lugar en la zona escolar en la interpretación del Himno Nacional, reflejo del trabajo constante dentro de la institución.

El evento fue encabezado por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, quien reconoció la trayectoria de la escuela y la dedicación de quienes han formado parte de su historia. A la ceremonia acudieron también autoridades educativas y municipales, así como maestros jubilados, personal activo, alumnos y exalumnos, evidenciando el profundo arraigo del plantel en la comunidad.

Como parte de la celebración, se llevaron a cabo presentaciones artísticas, reseñas históricas y la entrega de reconocimientos a docentes y exalumnos destacados que han dejado huella en la vida de la institución. La jornada conmemorativa inició con un acto cívico en el que se rindieron honores a la bandera, reafirmando los valores que han distinguido a la primaria "Melquiades Ballesteros" desde su fundación, en un ambiente de respeto y orgullo compartido por toda la comunidad escolar.