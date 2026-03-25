Frontera invita a jóvenes a ser parte de la Feria de la Primavera 2026

FRONTERA, COAHUILA.- La Administración Municipal de Frontera lanzó la convocatoria para elegir a la Reina de la Feria de la Primavera 2026, invitando a jóvenes a formar parte de esta tradición que año con año resalta la cultura y el talento local.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú hizo extensiva la invitación a las interesadas, destacando la importancia de la participación juvenil en eventos que fortalecen la identidad del municipio. En el mismo sentido, el director de Arte y Cultura, Jaime Delgado Quirino, subrayó que el certamen no solo busca belleza, sino también habilidades de expresión y compromiso social.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Daniel López Gaytán y la Regidora de Fomento Económico, Yazmín Asís, informaron que el periodo de inscripciones ya se encuentra abierto y concluirá el próximo 25 de abril a las 15:00 horas, en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento.

De acuerdo con la convocatoria, las aspirantes deberán tener entre 18 y 24 años, ser originarias de Frontera o contar con al menos 10 años de residencia, además de cumplir con requisitos como disponibilidad de horario, habilidades para desenvolverse en público y ser propuestas por alguna institución, asociación o empresa.

Las candidatas que completen su registro recibirán preparación por parte del municipio, que incluye curso de modelaje, sesión fotográfica y recorridos por sitios históricos, previo a su presentación oficial ante medios.

La elección de la Reina se llevará a cabo el próximo 2 de mayo en el marco de la Feria de la Primavera 2026, donde la ganadora será definida mediante sorteo, proceso que será validado por un notario público para garantizar transparencia.

Autoridades municipales reiteraron el llamado a las jóvenes de la localidad a participar en este evento, considerado uno de los más representativos de Frontera, al promover la cultura, la convivencia y el orgullo comunitario.