Obispo Hilario González cierra el Año Jubilar en Saltillo: peregrinación a la Catedral

SALTILLO, Coahuila. - Fieles católicos recorrieron las calles de Saltillo en una peregrinación solemne que marcó el cierre del Año Jubilar en la Diócesis local. El trayecto inició en la Plaza Nueva Tlaxcala y culminó en la Catedral de Santiago, en sintonía con las celebraciones que se llevaron a cabo simultáneamente en catedrales de todo el mundo.

La peregrinación en Saltillo

La caminata fue encabezada por el obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González García, quien explicó que el Año Jubilar comenzó el 29 de diciembre del año pasado y concluye este 28 de diciembre, por lo que la peregrinación representó la última oportunidad para que los fieles participaran en este signo de fe y obtuvieran la indulgencia plenaria.

Durante su mensaje, el obispo subrayó que el cierre del Año Jubilar no significa el fin de la cercanía de Dios con las personas ni de la responsabilidad de los creyentes con su entorno. Señaló que, aunque se complete un ciclo litúrgico, la misión de compartir esperanza, misericordia y solidaridad con los demás continúa vigente.

Mensaje del obispo Hilario González

Asimismo, recordó que el Jubileo, celebrado cada 25 años por la Iglesia Católica, busca invitar a la reflexión, a la renovación espiritual y al fortalecimiento del vínculo con Dios mediante la oración, la participación comunitaria y las obras de servicio.

Finalmente, monseñor González García enfatizó que la esperanza tanto en el ámbito humano como en el cristiano debe permanecer viva, especialmente frente a situaciones difíciles. Invitó a los fieles a asumir como propósito seguir fomentándola a través de la oración y el apoyo a quienes más lo necesitan en el año que comienza.