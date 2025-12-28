Joven Xóchitl resulta lesionada en bar El Texano Ilegal en Coahuila

La noche del sábado se registró un grave hecho de violencia en un bar ubicado al sur de la ciudad, donde una joven de 27 años resultó con lesiones de consideración tras ser atacada con un objeto punzocortante.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 21:30 horas en el establecimiento conocido como "El Texano Ilegal", situado sobre la prolongación Felipe Berriozábal.

¿Cómo ocurrió la agresión?

Testigos señalaron que el presunto agresor, pareja sentimental de la víctima, se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando comenzó la agresión de manera repentina.

Tras el ataque, el hombre huyó del lugar antes de la llegada de las autoridades. Compañeras de la víctima, identificada como Xóchitl, solicitaron auxilio al número de emergencias 911, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal y a personal de atención prehospitalaria.

Paramédicos brindaron los primeros auxilios en el sitio y lograron estabilizarla para posteriormente trasladarla a la Clínica No. 1 del IMSS, donde permanece internada bajo pronóstico reservado.

Acciones de la autoridad

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al hospital para iniciar las diligencias correspondientes y recabar información con familiares y testigos.

Las autoridades informaron que el presunto responsable ya fue plenamente identificado y se espera que en las próximas horas se concrete su detención para que responda ante la justicia por los hechos ocurridos.