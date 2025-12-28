Realizan conteo Navideño de Aves Urbanas 2025 en Saltillo

SALTILLO, Coahuila.-El Lago de la Ciudad Deportiva, en el corazón de Saltillo, fue escenario del primer Conteo Navideño de Aves Urbanas 2025, una actividad inédita en la ciudad que reunió a integrantes del Club de Observadores de Aves de Saltillo, personal del Museo de las Aves de México y público interesado en conocer la biodiversidad que habita en zonas urbanas.

La actividad formó parte del Festival de las Aves Navideñas, una estrategia del Museo de las Aves de México para acercar a la ciudadanía al conocimiento y cuidado de la biodiversidad local.

¿Qué especies fueron registradas?

A diferencia de otros conteos realizados en áreas naturales, este ejercicio se llevó a cabo en una zona completamente urbana, demostrando la riqueza de especies que pueden encontrarse en espacios cotidianos.

Durante la jornada, que se desarrolló bajo un clima fresco y cielo despejado, se registró la observación de más de 40 especies de aves. Entre los avistamientos destacados se encontraron chorlitos, diversas especies de patos, así como cormoranes neotropicales y cormoranes orejones, algunos de ellos recolectando material para la construcción de nidos en los árboles del lago.

Valor educativo y comunitario de la observación de aves

Los participantes destacaron el valor educativo y comunitario de la observación de aves. Integrantes del club señalaron que se trata de un aprendizaje constante que combina ciencia, recreación y fotografía, además de fomentar la convivencia y el cuidado del entorno.

El Museo de las Aves de México reiteró la invitación a la ciudadanía para sumarse tanto a las actividades futuras como al Club de Observadores de Aves de Saltillo, y recordó que conocer la biodiversidad que nos rodea es un primer paso para su conservación.