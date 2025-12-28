Frente frío en Coahuila: Apoya Tu Bosque Local alerta sobre temperaturas inusuales

SALTILLO, Coahuila.- La organización ambiental Apoya Tu Bosque Local emitió una alerta para el sureste de Coahuila al señalar que la región se encuentra más caliente de lo habitual para estas fechas, lo que está limitando los efectos de los frentes fríos propios del invierno.

De acuerdo con el calendario, la zona atraviesa la temporada invernal en un territorio ubicado a casi 1,600 metros sobre el nivel del mar, históricamente caracterizado por condiciones climáticas ideales y descensos térmicos pronunciados.

¿Qué está ocurriendo en Coahuila?

Sin embargo, la organización advierte que este patrón se ha visto alterado en comparación con años anteriores.

Para los días 29 y 30 de diciembre se espera la llegada de una masa de aire Ártico que, en condiciones normales, podría provocar temperaturas de hasta -10 grados centígrados en zonas montañosas y alrededor de -5 grados en la ciudad.

No obstante, Apoya Tu Bosque Local señala que esta masa fría chocará con una masa de aire caliente persistente en la región, lo que reducirá de manera considerable tanto la intensidad como la duración del frío.

"Habrá descenso de temperatura, pero será mínimo, debido a que la ciudad se ha convertido en un verdadero comal u horno", advirtió la organización, al subrayar que este fenómeno es una señal clara de desequilibrio ambiental y cambio en las condiciones climáticas locales.

¿Qué acciones se están tomando?

Ante este escenario, Apoya Tu Bosque Local hizo un llamado a la ciudadanía para plantar árboles en sus hogares y apoyar las campañas de reforestación en las montañas, como una medida urgente para ayudar a regular la temperatura.