Rehabilitan rejillas pluviales en Saltillo para evitar inundaciones

Refuerza Javier Díaz seguridad vial en la colonia Valle de las Flores; acciones del Gobierno de Saltillo incrementan la calidad de vida en la localidad.

Por: Staff

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 28 de diciembre de 2025.- Con el objetivo de garantizar una movilidad más segura para peatones y automovilistas, además de disminuir riesgos por inundación en la zona, por instrucción del alcalde Javier Díaz González, cuadrillas municipales llevan a cabo la reparación de las rejillas pluviales ubicadas a la altura de la colonia Valle de las Flores. A través de personal del programa "Aquí Andamos", y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas realizan la rehabilitación y mantenimiento integral de las rejillas pluviales ubicadas sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño, entre las calles Noche Buena y Petunias, al oriente de la ciudad.

Acciones de la autoridad

Entre los trabajos realizados se encuentra la reparación y reemplazo de las rejillas dañadas por el alto flujo vehicular en la zona, además de trabajos de corrección en el hundimiento y retiro de material acumulado que obstruía el paso del agua de lluvia. El Gobierno de Saltillo informó que estas acciones forman parte del programa permanente de rehabilitación del sistema pluvial en la ciudad, con el cual se busca evitar la formación de encharcamientos durante las precipitaciones, además de proteger la infraestructura vial y reducir los riesgos para la ciudadanía.

Detalles confirmados

Asimismo, resaltó que la correcta operación de estas rejillas es fundamental en esta vialidad ubicada al oriente de Saltillo, por lo que se exhorta a la comunidad a evitar arrojar basura en las calles o cerca de las rejillas y así prevenir afectaciones al sistema pluvial de la capital de Coahuila. El Ayuntamiento de Saltillo agradece a la ciudadanía su comprensión con la realización de estos trabajos, además de pedir que se tomen precauciones y se viaje con tiempo a los destinos.