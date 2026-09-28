Alerta en Frontera por extorsiones telefónicas

Al menos dos o tres reportes de extorsión telefónica han sido atendidos recientemente en Frontera, por lo que la Policía Escolar reforzó las acciones de prevención, principalmente entre adultos mayores y padres de familia.

Antonia Rodríguez, coordinadora de Policía Escolar, explicó que los delincuentes utilizan información de familiares para generar miedo y hacer creer a las víctimas que uno de sus seres queridos está privado de la libertad. Detalló que los extorsionadores pueden proporcionar datos como nombres, números telefónicos e incluso lugares donde viven los familiares, para posteriormente amenazarlos y mantenerlos en la llamada bajo presión.

Señaló que algunos ciudadanos han logrado pedir ayuda antes de realizar depósitos, aunque también se han presentado casos en los que las víctimas entregaron dinero. "Hay personas que sí nos han hablado de que pues ya deposité 5 mil pesos y ahí pues ya no se puede hacer nada", explicó.

Rodríguez indicó que, de acuerdo con lo observado por la corporación, algunas de estas llamadas provienen de fuera de México, por lo que insistió en la importancia de no proporcionar información personal ni realizar depósitos ante amenazas.

Como parte de las acciones preventivas, elementos de Policía Escolar realizaron proximidad social en la Clínica 9 y en el Banco del Bienestar, donde entregaron folletos y explicaron principalmente a adultos mayores cómo actuar ante una llamada de extorsión. Entre las recomendaciones se encuentra evitar abrir enlaces enviados por desconocidos y revisar el uso del buzón de voz, debido a que los delincuentes pueden utilizarlo para confirmar que un número telefónico se encuentra activo.

La coordinadora también pidió a los padres supervisar las actividades de sus hijos en internet y, particularmente, los videojuegos en línea. Advirtió que detrás de algunos perfiles con los que interactúan los menores pueden encontrarse adultos que buscan establecer contacto y obtener información de las familias. Aunque aclaró que esta modalidad no se ha presentado en Frontera, señaló que ya se han registrado casos en otras partes del estado y del país.

"Ahora es la nueva modalidad que por medio de los juegos están extorsionando a las familias", indicó. Por ello, recomendó a los padres conocer con quién juegan sus hijos, con quién mantienen conversaciones y qué tipo de interacciones tienen dentro de las plataformas digitales.