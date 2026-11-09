Comandante Antonia Rodríguez recuerda emboscada en 2012

Con 14 años de servicio en la corporación municipal, Antonia Rodríguez, comandante de Policía Escolar y coordinadora de Proximidad en Frontera, destacó los momentos que han marcado su trayectoria, así como el respaldo recibido durante la actual Administración.

La oficial agradeció a la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú por confiar en su trabajo y brindarle la oportunidad de continuar desarrollándose dentro de la corporación.

Señaló que, aunque ha trabajado durante diferentes administraciones y bajo las órdenes de distintos directores, fue en el actual Gobierno municipal donde encontró la confianza para asumir nuevos retos.

También reconoció el apoyo del director de Seguridad Pública, Gabriel Vázquez, y del subdirector Eli Hernández, a quienes atribuyó parte de su crecimiento profesional.

Rodríguez agradeció las felicitaciones y muestras de cariño que recibió de ciudadanos y jóvenes a través de Facebook y WhatsApp, y aseguró que desempeña su labor con profesionalismo, amor y dedicación.

Antonia Rodríguez destaca su trayectoria de 14 años en la Policía Escolar de Frontera.

Al recordar los episodios más difíciles de su carrera, mencionó una emboscada ocurrida en 2012, cuando se encontraba con otros dos compañeros y quedaron rodeados por varias camionetas.

Relató que en ese momento llegó a pensar que no saldrían con vida y que su único pensamiento fue pedirle a Dios que cuidara de sus hijos. "Lo único que dije fue: Dios, te encargo a mis hijos", recordó sobre aquel episodio, que permanece presente en su memoria. Finalmente, las camionetas dejaron de rodearlos y se retiraron, por lo que lograron salir de aquella situación.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú y el director Gabriel Vázquez apoyan a la comandante.

Sin embargo, entre las mayores satisfacciones de su vida destacó haber sacado adelante a sus hijos mediante su trabajo como policía. Explicó que ambos concluyeron estudios profesionales: uno es abogado egresado de la Facultad de Jurisprudencia y la otra es licenciada en Recursos Humanos, con maestría por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Para la comandante, ver a sus hijos convertirse en profesionistas representa uno de los logros más importantes de sus 14 años de servicio.