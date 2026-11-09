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Coahuila

Captan alta demanda en jornada laboral

Cerca de 60 personas buscan empleo en la jornada de reclutamiento de Yura en Monclova.

Por Diana Ortiz - 09 noviembre, 2026 - 12:44 p.m.
Al menos 60 aspirantes acudieron a las instalaciones del Servicio Nacional de Empleo respondiendo a la convocatoria de la empresa Yura.
Al menos 60 aspirantes acudieron a las instalaciones del Servicio Nacional de Empleo respondiendo a la convocatoria de la empresa Yura.
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      Una intensa actividad y una importante respuesta ciudadana se registraron este 9 de noviembre en las instalaciones de la Unidad Regional Monclova del Servicio Nacional de Empleo (SNE), donde al menos unas 60 personas acudieron en la búsqueda de una oportunidad laboral dentro de la industria local.

      Proceso de Reclutamiento en Yura

      El proceso de reclutamiento, a cargo del personal de recursos humanos de la empresa Yura, se enfocó en la contratación de operadoras y operadores de producción para el turno vespertino.

      Desde el inicio de la jornada, a las 10:00 horas, decenas de aspirantes se presentaron con carpeta en mano y solicitud elaborada, cumpliendo con los requisitos documentales solicitados por la compañía.

      Entre la papelería entregada por los asistentes destacaron la Clave Única de Registro de Población (CURP), número de afiliación al IMSS, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, identificación oficial del INE, comprobante de estudios, carta de recomendación y la emisión del RFC con fecha del día en curso.

      Impacto en el Mercado Laboral Local

      Las autoridades del Servicio Nacional de Empleo destacaron que este tipo de ejercicios de vinculación directa facilitan la colocación de mano de obra en la región centro del estado, permitiendo que las empresas locales cubran sus vacantes de manera eficiente mientras brindan opciones formales de desarrollo y estabilidad para los buscadores de empleo.

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