Exigen salarios en Metelmex Norte

Cerca de 30 trabajadores de Metelmex Planta Norte y de la empresa contratista ZL se congregaron en una protesta realizada a las afueras del complejo, cansados y desesperados por la falta de cumplimiento en el pago de su salario semanal, aguinaldos rezagados y diversas prestaciones básicas.

Irregularidades en el pago de salarios

La plantilla denunció que esta estructura fue utilizada para vulnerar sus derechos, acumulando irregularidades como pagos incompletos de manera recurrente, adeudos históricos que incluyeron el aguinaldo completo del año pasado, despidos sin el finiquito correspondiente y tácticas de desgaste mediante promesas falsas de liquidación que obligaron al personal a gastar en traslados continuos.

Al reclamar sus percepciones, los directivos de Metelmex se deslindaron argumentando que el patrón directo era la contratista ZL, mientras que los trabajadores reviraron que las instalaciones físicas pertenecían a Metelmex y existía una responsabilidad solidaria que se buscó evadir.

Demandas de los trabajadores

Con la protesta llevada a cabo a las afueras de la planta, los obreros exigieron que liquiden de inmediato los sueldos y prestaciones devengadas.