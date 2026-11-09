Samuel García envía mensaje a Leticia Guajardo en La Mansión VIP

CIUDAD DE MÉXICO — La segunda temporada del programa de telerrealidad La Mansión VIP, producido por el creador de contenido HotSpanish, registró un momento de sorpresa tras la llegada de una notificación enviada bajo el nombre de Samuel García a favor de la concursante Leticia Guajardo, conocida en plataformas digitales como Doña Alegría.

Durante la transmisión en vivo realizada a través de YouTube, el equipo de producción leyó un texto remitido mediante la plataforma de interacción monetizada Super Chat, cuyo contenido enviaba un saludo respetuoso a la madre del conductor Alfonso de Nigris, identificando supuestamente al emisor como el mandatario estatal de Nuevo León.

La participante neoleonesa reaccionó de forma inmediata ante la mención del nombre del funcionario público, cuestionando a los demás integrantes del recinto sobre la veracidad de la felicitación y manifestando su satisfacción ante los espectadores de la emisión digital. Sin embargo, la plataforma no confirmó formalmente si el mensaje provino de la cuenta personal del mandatario o de un usuario particular registrado bajo dicha denominación.

Detalles confirmados

El sistema de producción del formato audiovisual contempla la participación activa de los espectadores a través de aportaciones económicas que permiten fijar textos destacados en pantalla. Dichas interacciones forman parte del esquema de votaciones y financiamiento del proyecto, integrando comentarios de la audiencia hacia los concursantes a lo largo del encierro televisivo.