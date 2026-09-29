Policía Escolar coloca buzones en escuelas para reportar casos de bullying de manera discreta

La Policía Escolar, por instrucciones del director de Seguridad Publica, Gabriel Vázquez comenzó la instalación de buzones en escuelas de Frontera para que estudiantes puedan reportar de manera discreta casos de bullying, acoso escolar, problemas de comportamiento, adicciones u otras situaciones que afecten a sus compañeros.

Los buzones permitirán a los estudiantes reportar acoso y problemas de manera anónima.

Antonia Rodríguez, coordinadora de la Policía Escolar, explicó que el programa "Aquí nadie molesta, a todos nos apoyamos" comenzó durante el ciclo escolar anterior y busca ofrecer a los estudiantes una alternativa para pedir ayuda sin exponerse frente a sus compañeros. Señaló que los buzones serán revisados semanalmente por elementos de la Policía Escolar, quienes darán seguimiento a los reportes o solicitudes que los alumnos depositen.

El primer buzón fue colocado en la Secundaria 67, mientras que ya se estableció contacto con directivos de la Secundaria 3 para instalar otro. La intención es llevar posteriormente el programa a las demás secundarias y preparatorias del municipio. Rodríguez pidió a los estudiantes utilizar los buzones de manera responsable y evitar acusaciones falsas o mensajes utilizados para perjudicar a otros alumnos por conflictos personales.

Antonia Rodríguez destaca la importancia de usar los buzones de forma responsable.

"Es un buzón de reportes o de solicitudes", explicó la coordinadora, al señalar que el objetivo es detectar situaciones reales y brindar apoyo a quienes lo necesiten. El programa surgió luego de una dinámica realizada por la Policía Escolar mediante intercambio de cartas, en la que estudiantes pudieron expresar de manera anónima necesidades relacionadas con sus escuelas y compañeros.

A través de esa actividad, indicó Rodríguez, se logró identificar y apoyar a tres jóvenes cuyos compañeros buscaban una manera de solicitar ayuda sin revelar quién había realizado el reporte. La coordinadora destacó que los buzones no estarán enfocados exclusivamente en denuncias de violencia o conductas de riesgo, pues también recibirán propuestas y solicitudes relacionadas con actividades deportivas, culturales y de convivencia.

El programa busca detectar situaciones reales y brindar apoyo a los jóvenes.

Explicó que algunos estudiantes ya han solicitado apoyo para formar equipos deportivos y desarrollar actividades de baile, además de enviar mensajes de reconocimiento al trabajo de la Policía Escolar. Rodríguez señaló que la respuesta inicial de docentes y alumnos ha sido positiva, por lo que esperan ampliar el programa durante el actual ciclo escolar.