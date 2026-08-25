Policía Escolar en Frontera refuerza vigilancia contra acoso escolar

La Policía Escolar mantiene vigilancia en planteles educativos de Frontera y da seguimiento a los casos de acoso que involucran a estudiantes, informó Antonia Rodríguez, coordinadora de la corporación.

La funcionaria explicó que recientemente se brindó atención a alumnas que señalaron una situación de este tipo. Indicó que tuvo contacto con las jóvenes y que la persona señalada fue detenida.

Rodríguez aclaró que no se han registrado situaciones similares en otros planteles educativos de manera reciente, aunque recordó un caso ocurrido hace aproximadamente un año en una secundaria, cuyo presunto responsable permanece detenido en el Centro de Readaptación Social.

En ese caso, explicó, el hombre acudía a esperar a las menores a la hora de entrada y les tomaba fotografías, sin dirigirles la palabra.

Fueron las madres de las estudiantes quienes detectaron la situación y acudieron ante el Ministerio Público de Menores Infractores para presentar la denuncia. La Policía Escolar participó en el acompañamiento de las familias durante el proceso y posteriormente la persona fue detenida y presentada ante un juez.

Rodríguez confirmó que los llamados puntos violetas instalados en diferentes sectores continúan funcionando como espacios de apoyo para estudiantes que pudieran encontrarse en una situación de riesgo.

Aunque actualmente no cuenta con reportes de estudiantes que hayan utilizado estos puntos, aseguró que permanecen habilitados.

La coordinadora destacó la importancia de que madres y padres de familia se mantengan atentos a cualquier situación que pudiera afectar a los estudiantes y reporten oportunamente los hechos.

También señaló que la presencia de las unidades de Policía Escolar en los planteles permite atender con mayor rapidez los llamados.

En uno de los casos recientes, explicó, la unidad se encontraba en el CETIS mientras personal de Servicios Primarios realizaba trabajos en el lugar, por lo que los trabajadores fueron quienes solicitaron la intervención.

Ante el regreso a clases programado para el próximo lunes, Policía Escolar realiza recorridos por las instituciones educativas para conocer las condiciones en que se encuentran y fortalecer la vigilancia.

Rodríguez informó que durante los días previos comenzó la revisión de los planteles, aunque el personal docente se encontraba participando en cursos de capacitación, por lo que varias escuelas concentraron a directivos y maestros de distintas instituciones.

Hasta el momento, dijo, pudo entrevistarse con cuatro directores, quienes le reportaron que sus planteles se encontraban en buenas condiciones.

La coordinadora indicó que continuará con los recorridos durante este jueves para completar la revisión y posteriormente presentar un informe general sobre el estado de las instituciones educativas de Frontera.