Antonio Fraire comparte su experiencia de rehabilitación en Dafel, Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Mientras continúan las opiniones encontradas sobre el funcionamiento de la clínica de rehabilitación Dafel, en Frontera, uno de los internos decidió compartir su experiencia y aseguró que el lugar le permitió retomar el camino después de que su adicción a las drogas lo llevara incluso a delinquir.

Se trata de Antonio Fraire Trejo, de 29 años, quien actualmente lleva 40 días en rehabilitación y reconoció que estuvo a punto de ser enviado al Cereso por el delito de robo a casa habitación, situación que atribuyó directamente al consumo de sustancias.

Explicó que su problema de adicción creció al grado de afectar severamente a su familia, tanto emocional como físicamente, además de poner en riesgo su libertad. "Agradecido por esta oportunidad de vida que me dio mi madrina, porque mi problema se hizo grande por la adicción, hice daño a mi familia físico como emocional", expresó.

Antonio relató que anteriormente estuvo en otro anexo donde las condiciones fueron mucho más severas, pues permaneció hasta tres meses sin poder ver a su familia y llegó a pasar hasta una semana completo de pie como parte de los castigos. Sin embargo, señaló que en Dafel la experiencia ha sido distinta, ya que incluso recibió una beca para poder ingresar y atender su problema de adicción de manera más profesional.

"Antes estuve en otro anexo pero aquí para mí es diferente, veo a mi psicólogo por diversos temas y también a mis compañeros", comentó. El interno destacó que dentro de la clínica no existen castigos físicos, sino procesos de reflexión mediante pláticas y disciplina emocional que les ayudan a entender las consecuencias de sus actos. "Aquí nos dan pura buena voluntad, no nos castigan, más bien nos ´golpean´ mentalmente con pláticas para hacernos entender", puntualizó.

Sus declaraciones se suman a las de otras familias que han salido en defensa del centro de rehabilitación, luego de que surgieran denuncias por la presunta fuga de un paciente, situación que abrió un debate entre quienes cuestionan y quienes respaldan el funcionamiento del lugar.