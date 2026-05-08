Familias defienden a Dafel en Frontera tras fuga de interno

FRONTERA, COAHUILA.- Luego de que surgieran señalamientos por la supuesta fuga de un interno de la clínica de rehabilitación Dafel, ubicada en la zona centro de Frontera, otras familias de pacientes decidieron alzar la voz para respaldar el funcionamiento del lugar y asegurar que sus familiares han mostrado avances importantes.

Una de ellas fue Alba Portos, madre de Javier Arturo, de 34 años, quien lleva aproximadamente dos meses internado en el centro. Explicó que anteriormente su hijo estuvo en otro anexo de Monclova del que salió inconforme, incluso en uno de los espacios recientemente clausurados.

Por ello, decidieron buscar otra alternativa y encontraron en Dafel una mejor opción para su tratamiento.

"Mi hijo salió de otro anexo donde no estaba bien, aquí lo vemos diferente, más tranquilo y con mejor actitud", expresó.

Otra versión fue la de Gabriela Zapata, quien tiene internados a su hijo José Arnoldo, de 32 años, y a su hermano Enrique Javier, de 38 años. La mujer aseguró que para ellos no se trata de un anexo, sino de una clínica, debido al trato que reciben y la atención profesional.

"Para nosotros es una clínica, porque sí los tratan bien, tienen doctora y especialista, además nosotros los hemos podido visitar desde los primeros días", comentó.

Gabriela señaló que ha notado un cambio importante tanto físico como mental en sus familiares, pues incluso aumentaron de peso y han mostrado disposición de permanecer en rehabilitación por voluntad propia.

También explicó que dentro del lugar existen ciertas medidas disciplinarias, como mantenerlos de pie durante algunos minutos, pero afirmó que esto forma parte de la rutina y no representa maltrato.

"Los dejan parados unos 10 minutos como disciplina, pero no hay golpes ni cosas malas como se ha dicho", puntualizó.

Estas declaraciones surgieron luego de que otra madre denunciara públicamente que su hijo escapó del mismo centro de rehabilitación Dafel, propiedad del abogado César García Diosdado, lo que generó opiniones divididas entre familiares de internos.

Ahora, mientras continúan las versiones encontradas, algunas familias insisten en que el lugar sí ha representado una oportunidad real de recuperación para sus seres queridos.